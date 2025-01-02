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Военные РФ заявили, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 580 человек

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В течение суток армия Украины потеряла на курском направлении более 580 человек, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 47 040 военных.

Как сообщили в Минобороны, в течение суток в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово (Курская область - ИФ), а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области", - сказали министерстве.

По его данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1 390 боевых бронированных машин, 1 316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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