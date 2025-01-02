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В Курской области ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе по селу Ивановское.

"Сегодня ВСУ нанесло ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона отметил, что в результате прилетов пострадали мирные гражданские объекты. Один из ударов произошел по зданию Дома культуры. "Также осколками посечены стены и выбиты окна в ряде других зданий: школы-интерната (все дети оттуда ранее эвакуированы), отделения почты, торгового центра. По предварительным данным, выбиты окна в одном жилом доме", - сообщил Хинштейн.

Кроме того, произошел обрыв одного участка газовой трубы. Газовики уже приступили к ее ремонту, работа будет закончена в течение нескольких часов. Газоснабжение в домах жителей восстановлено.

По его словам, для поиска неразорвавшихся боеприпасов в Ивановское выехали взрывотехники Росгвардии. Территория оцеплена полицией и добровольцами отряда "Барс-Курск".

Как добавил Хинштейн, "по моему поручению, сегодня же на место будут направлены ремонтные бригады для оказания помощи и оценки масштаба разрушений. Тепловой контур в пострадавших зданиях - закроем до вечера, в ближайшие дни - поставим новые окна".

Курская область Александр Хинштейн
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