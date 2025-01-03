Повреждений в результате атаки БПЛА в Волгоградской области нет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Система ПВО в ночь на пятницу отразила атаку беспилотника в Волгоградской области, обошлось без повреждений и пострадавших, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО Министерства обороны РФ был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводят слова Бочарова в официальном телеграм-канаде региональной администрации.

Ранее, Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 3 января силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе и над Волгоградской областью.