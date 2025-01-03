Поиск

Опасность схода лавин объявили в горных районах Кубани и Адыгеи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период с 18:00 мск 3 января до 18:00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") и республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В указанных районах рекомендуется соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду, а тем, кто уже вышел в горы - наблюдать за погодой и избегать мест возможного схода лавин.

Краснодарский край Адыгея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу

Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу

Токаев обсудил с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 78 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Что произошло за день: четверг, 2 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров

Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму обнаружены два участка разлива нефтепродуктов

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе113 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии136 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });