Опасность схода лавин объявили в горных районах Кубани и Адыгеи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период с 18:00 мск 3 января до 18:00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") и республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В указанных районах рекомендуется соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду, а тем, кто уже вышел в горы - наблюдать за погодой и избегать мест возможного схода лавин.