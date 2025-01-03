Столп высотой 82 метра установят в Петербурге в память о победе в Северной войне

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Победу России в Северной войне увековечит триумфальный столп в Петербурге на Приморском шоссе, сообщает пресс-служба Смольного в пятницу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства.

Памятный знак будет установлен на Приморском шоссе, в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра. Триумфальный столп увековечивает победу России в Северной войне 1700-1721 годов.

Проект монумента подготовлен архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми.

Памятный знак представляет собой монументальную композицию в виде бронзовой триумфальной колонны, установленной на гранитном постаменте высотой 24,3 м. Колонну венчает фигура императора Петра I высотой 9,5 м. Она также выполнена из бронзы. Высота колонны - 41,95 м. Общая высота памятного знака - 82 м.

На колонне и гранитном постаменте размещены медальоны с барельефами и надписями, повествующими о воинских подвигах в период Северной войны.