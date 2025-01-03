ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли 47,2 тыс. человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили до 225 военных, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 47 265 военных, говорится в сводке.

По данным ведомства, с начала боев на курском направлении ВСУ потеряли 263 танка, 204 БМП, 146 БТРов, 1 393 боевые бронированные машины, 1 321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.

Согласно сводке Минобороны, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Викторовка, Горналь, Гуево, Зазулевка, Колмаков, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Николаевка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Мирополье в Сумской области.