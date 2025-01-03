В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина за долги

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в убийстве хозяина одного из магазинов города Канаш, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии в пятницу.

Накануне около 16:20 мужчина в костюме Деда Мороза зашел в магазин и выстрелил из огнестрельного оружия в хозяина торговой точки. "От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан утром 3 января по месту жительства в одном из сел Канашского округа.

По версии следствия, причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как уточняется в сообщении, следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.