Автомобильные очереди перед Крымским мостом устранены

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Автомобильные очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщает в пятницу телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00 (по Москве - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В пятницу днем перед Крымским мостом с обеих сторон зафиксировали очередь из более, чем тысячи автомобилей.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра.