В аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту "Пулково" (Петербург), сообщила в субботу пресс-служба Росавиации.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 ВС, совершавших рейсы в Пулково", - говорится в сообщении.

Временные ограничения на работу "Пулково" действовали с 7:45 до 10:15 субботы.

В ночь на субботу средства ПВО Минобороны РФ сбили в Лужском районе Ленинградской области три беспилотника.