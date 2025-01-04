Четыре беспилотника сбиты над Ленинградской областью за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рекордное количество беспилотников ликвидировано над Ленинградской областью в субботу, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что беспилотная опасность в регионе снята.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу и утром в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области было обезврежено три беспилотника. Пострадавших и разрушений не было.