Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Надия в ЛНР

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Надия в Луганской народной республике.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки нанесли удары по силам ВСУ в ряде районов, отразили контратаку штурмовой группы.

"Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - заявили в Минобороны РФ.