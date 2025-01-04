Башню Святого Олафа в Выборге открыли после многолетней реставрации

Выборгский замок Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области завершилась многолетняя реставрация доминанты Выборгского замка – башни Святого Олафа. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"Сегодня здесь после реставрации открылась башня Выборгского замка. На первую экскурсию пригласили семьи участников СВО из Выборгского района. Считаю это правильным и символичным", - написал глава Ленобласти в своем телеграм-канале.

Он также озвучил планы по продолжению реставрации и реконструкции старой части Выборга.

"Готовим проект реконструкции всей набережной. В том числе привлечем средства по нацпроекту и выполним благоустройство. Проект реконструкции квартала Сета Солберга готов, прошел экспертизу. Сейчас ведем переговоры с Минкультом РФ и банком БРИКС о предоставлении финансирования. Не исключаю, что пока начнем работы самостоятельно, с последующей компенсацией", - сообщил Дрозденко.

Реставрация башни Святого Олафа в Выборге стартовала в 2017 году и проходила в два этапа. В 2018 году завершилось обновление кровли, были заменены оконные и дверные заполнения, расчищены и оштукатурены фасады, зачищены швы и стены внутри, восстановлена кирпичная кладка. В рамках второго этапа, начавшегося в 2021 году, специалисты отремонтировали фасады башни, установили новую лестницу и панорамный лифт.

Башня Олафа – доминанта Выборгского замка. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества (XIII век).