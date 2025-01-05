Три населенных пункта остались без света на Кубани из-за аварии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аварийное отключение на подстанции оставило без света город Апшеронск и два сельских поселения в Краснодарском каре, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения. Ремонтные работы проводят 5 аварийных бригад (...) Идет подготовка к установке резервных источников питания (генераторов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно, авария произошла из-за короткого замыкания.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что без света ориентировочно остались 55 тыс. человек. Организована проверка по факту массового отключения электроэнергии.