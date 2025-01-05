Семилетний ребенок пострадал из-за ночной воздушной атаки в Ростовской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ребенок пострадал в Неклиновском районе Ростовской области в результате ночной воздушной атаки, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Слюсарь, "специалисты доложили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает".

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военные в ночь на воскресенье сбили 61 украинский БПЛА над территорией России. В частности, над Ростовской областью уничтожены 37 дронов ВСУ.