Два населенных пункта Херсонской области подверглись обстрелам ВСУ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате взрывов в жилом секторе в Новой Каховке пострадали два человека - мужчины 1975 и 1976 г.р. (...) В Алешках ранена и доставлена в райбольницу женщина 1956 г.р. К счастью, погибших по области нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что раненые мужчины также госпитализированы.

Глава рериона отметил, что с наступлением нового года количество обстрелов региона увеличилось.