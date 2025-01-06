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Радиотехнические войска в 2024 году обнаружили свыше 12 тыс. БПЛА противника

Обеспечено сопровождение 2 тыс. самолётов-разведчиков, более 20 стратегических бомбардировщиков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Боевые расчёты радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил России в 2024 году обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов, в том числе свыше 12 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, сообщает Министерство обороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2024 году дежурными боевыми расчётами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них более 600 тыс. иностранных самолётов, в том числе 2 тыс. самолётов-разведчиков, более 20 стратегических бомбардировщиков, 2 тыс. 700 самолётов боевой авиации и более 12 тыс. БПЛА противника", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства в прошлом году, "дежурные силы приводились в готовность №1 более 6 тыс. раз, что является наглядным показателем высокой напряжённости боевого дежурства в радиотехнических войсках в современных условиях".

В Минобороны отмечают, что сегодня на вооружении РТВ состоят радиолокационные средства, "комплексное применение которых позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе".

"В ходе проведения специальной военной операции части и подразделения радиотехнических войск получают колоссальный опыт боевой работы, активно совершенствуется и зарождается новая тактика применения подразделений, основанная на высокой мобильности новейших образцов радиоэлектронной техники", - говорится в сообщении.

В 2024 году в двух вузах Воздушно-космических сил (ВКС) - Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова (Тверь) и Ярославском высшем военном училище ПВО, а также в военных учебных центрах при Сибирском федеральном университете и Московском государственном техническом университете имени Баумана "подготовлено несколько сотен высококвалифицированных офицеров радиотехнических войск", сообщает Минобороны.

РТВ - род войск в составе ВКС РФ. Они выполняют задачи радиотехнического обеспечения для зенитных ракетных войск (ЗРВ) и авиации противовоздушной обороны. Силы и средства РТВ ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчёты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, ЗРВ и радиоэлектронной борьбы. Все развёрнутые подразделения и командные пункты соединений и частей РТВ несут боевое дежурство по ПВО, выполняют задачи по охране госграницы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Воздушно-космические силы
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