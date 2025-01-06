Режим "черного неба" вводят в Красноярске на два дня

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ввели в Красноярске в понедельник, сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

"Сегодня с 19:00 (15:00 мск) в Красноярске начнет действовать режим НМУ. Он продлится до 19:00 (15:00 мск) 8 января", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, предприятиям необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух.

Отмечается, что инспекторы эконадзора перешли на усиленный режим работы.