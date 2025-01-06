Роскомнадзор объяснил сбой в работе интернет-сервисов аварией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявил об устранении аварии на магистральной сети одного из операторов связи, которая привела к массовому сбою в работе интернет-сервисов.

"Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи", - сообщила пресс-служба.

Как добавили в РКН, "по состоянию на 14:00 авария устранена, работа сервисов восстанавливается".

В понедельник российские пользователи массово жаловались на специализированных сайтах на сбои в работе операторов связи. В частности, на сайт сбой.рф поступило более 32 тыс. жалоб на работу МТС и более 30 тыс. - на МГТС.