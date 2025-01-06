Более 560 жителей Белгородской области получили выплаты на покупку жилья

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 560 жителей Белгородской области, находящихся в пункте временного размещения, получили выплаты на покупку домов и квартир, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Средства из транша 3,5 млрд рублей, который был выделен нам Правительством России на строительство и приобретение нового жилья взамен утраченного, мы перечислили. Выплаты на покупку домов и квартир получили более 560 жителей. А всего у нас уже около 2300 семей получили дома и квартиры", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, власти Белгородской области направили в правительство РФ заявку на получение пяти млрд руб. Денежные средства будут распределены среди почти тысячи пострадавших жителей региона, добавил Гладков.