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Десантники с помощью беспилотников подавили командные пункты ВСУ в Часовом Яре

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Расчёты бесплотных летательных аппаратов "Молния" из состава ивановской дивизии ВДВ уничтожили командно-наблюдательные пункты вооружённых сил Украины и укрепления с пехотой противника в Часовом Яре (ДНР), сообщает Министерство обороны РФ.

"Военнослужащие расчёта БПЛА "Молния" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ точечными ударами по укрепрайонам ВСУ в районе огнеупорного завода в Часовом Яре (ДНР) уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющих город", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

В частности, по данным ведомства, поражающее действие одного из БПЛА "Молния", способного преодолевать с боевой нагрузкой расстояние свыше 30 км, было усилено прикрепленной противотанковой миной ТМ-62, что позволило разрушить позицию ВСУ с наблюдательным пунктом и пехотой противника, находившуюся в заброшенном доме.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2025 годаВоенная операция на Украине
РФ Украина ВДВ ВСУ Часовой Яр
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