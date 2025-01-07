Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ростовской области

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Аксайском районе Ростовской области, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 02:50 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Обсерваторной. Прибывшие сотрудники МЧС России спасли четверых человек, 70 жильцов были эвакуированы. При тушении пожара были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что пожар ликвидирован на 250 кв. м в 06:55. К тушению были привлечены 59 специалистов, задействовано 19 единиц техники.