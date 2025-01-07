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Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю снизилась более чем на 50%

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число заболевших ОРВИ в РФ за неделю снизилось более чем на 50%, всего выявлено 307,9 тыс. случаев, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.

"За первую неделю 2025 года в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 50,4% по сравнению с последней неделей 2024 года - зарегистрировано 307,9 тыс. случаев", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны. 18,7% заболевших приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В ведомстве уточнили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. При этом продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.

Неделей ранее сообщалось о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,8%, было выявлено 618,8 тыс. случаев.

Роспотребнадзор
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