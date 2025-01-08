Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством экипаж МКС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл в традиционном рождественском телемосте с космонавтами поздравил с Рождеством экипаж МКС.

Его собеседниками стали члены экипажа МКС Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Обращаясь к ним, патриарх Кирилл отметил, что космонавты в сознании народа России - герои, и пожелал им Божьей помощи и крепости сил "в достойном служении Родине и народу".

"После полета Гагарина космос стал по-особому восприниматься в сознании нашего народа, и я, тогда ученик седьмого класса, тоже загорелся идеей, не стать ли мне космонавтом. Но Господь повернул мою жизнь так, что я к небесам в материальном смысле слова не имею отношения, но в духовном смысле, конечно, имею", - сказал патриарх.

Со своей стороны, Алексей Овчинин передал главе Церкви и всем россиянам поздравления с Рождеством, пожелав крепкого здоровья, крепкой веры, добра, мира, счастья и благополучия.