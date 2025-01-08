Первый рассвет на широте Мурманска после полярной ночи встретят 11 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - После завершения полярной ночи, которая началась на широте Мурманска 2 декабря, первый рассвет наступит 11 января, сообщает региональный гидрометцентр.

Восход начнется в 12:29 по московскому времени. Солнце сядет уже в 13:23.

Встреча первого рассвета по традиции происходит на Солнечной горке, самой высокой сопке в черте Мурманска, откуда в безоблачную погоду можно увидеть первые лучи солнца.

Как пояснили "Интерфаксу" в администрации Мурманска, организация автобусов для доставки желающих встретить первый рассвет не планируется.

Встреча первого солнца проходит под песню "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты".

Традицию ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Ежегодно в условиях полярной ночи для мурманских дошколят проводят оздоровительную кампанию. Для школьников вводится щадящий режим: уроки начинаются позднее и их продолжительность сокращена на пять минут. При этом учителям рекомендовано снизить объем домашних заданий и не задавать их вообще на выходные.