Самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска по техническим причинам
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Самолет DHC-8, выполнявший в среду рейс из Южно-Сахалинска на Кунашир (Южно-Курильск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
По факту авиационного происшествия с воздушным судном проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Обстоятельства авиационного события устанавливаются.