Самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска по техническим причинам

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Самолет DHC-8, выполнявший в среду рейс из Южно-Сахалинска на Кунашир (Южно-Курильск), вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

По факту авиационного происшествия с воздушным судном проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Обстоятельства авиационного события устанавливаются.