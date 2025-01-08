Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" улучшила положение

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" за сутки улучшила положение и отразила 13 контратак украинской армии, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад Нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

На этом участке фронта армия Украины потеряла свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия, уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что потери ВСУ на этом участке составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово (ДНР). Группировка за сутки уничтожила танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило ведомство.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы, отмечается в сообщении.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск (Харьковская область), здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие, сообщили российские военные.

По их данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Здесь украинская армия потеряла до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии, заявили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России сообщило об ударах по аэродромам ВСУ, уничтожении за сутки 105 украинских беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, удары нанесены по подразделениям и технике ВСУ в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.