Поиск

Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" улучшила положение

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" за сутки улучшила положение и отразила 13 контратак украинской армии, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад Нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

На этом участке фронта армия Украины потеряла свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия, уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что потери ВСУ на этом участке составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово (ДНР). Группировка за сутки уничтожила танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило ведомство.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы, отмечается в сообщении.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск (Харьковская область), здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие, сообщили российские военные.

По их данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Здесь украинская армия потеряла до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии, заявили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России сообщило об ударах по аэродромам ВСУ, уничтожении за сутки 105 украинских беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, удары нанесены по подразделениям и технике ВСУ в 147 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб на Кубани отчитался о спасении 155 загрязненных мазутом птиц за сутки

Чернышенко назвал 2024 год рекордным по числу туристических поездок по России

Разлив мазута в Керченском проливе

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

На атакованном дронами промпредприятии в Энгельсе есть повреждения

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в саратовском Энгельсе

Разлив мазута в Керченском проливе

Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружено на побережье Крыма

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Что произошло за день: вторник, 7 января

Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе161 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5666 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });