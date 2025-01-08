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Более 10 тыс. домов, школы и больницы в Барнауле останутся на сутки без воды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Жителям центральной части Барнаула на сутки ограничат водоснабжение в связи с ведущимися работами на водопроводе, сообщает пресс-служба мэрии города в среду.

"Сегодня, 8 января, с 22:00 на сутки до 22:00 9 января в Барнауле в связи с врезкой вновь построенного водовода и заменой запорно-регулирующей арматуры на основных водоводах будет ограничено водоснабжение 1 029 многоквартирных жилых домов, 10 886 частных домов, 38 детских садов, 19 школ", - говорится в сообщении.

Ограничения коснутся также двух частных школ, краевого профлицея, 56 медицинских учреждений и 2 422 административных зданий.

Как уточняется, под отключение воды попадет в основном центральная часть города - Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.

Также сообщается, что местные жители были предварительно предупреждены об отключениях через родительские чаты и управляющие компании.

Барнаул
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