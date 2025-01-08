В Анапе зафиксированы новые выбросы водорослей с мазутом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы водорослей с мазутом зафиксировали в Анапе (Краснодарский край), сообщила в среду пресс-служба МЧС РФ.

Обработаны свыше 5 километров берега, говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за сутки собрано 25 тонн нефтеводяной смеси в Керченском проливе, обследовано более 1,4 тысячи кв. километров акватории.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.