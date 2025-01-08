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Минобороны РФ сообщило о потере армией Украины на курском направлении более 50 тыс. человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Общие потери армии Украины на курском направлении превысили 50 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50 120 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери ВСУ в Курской области составили свыше 290 военнослужащих. Также уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

По данным российских военных, подразделения группировки войск "Север" в течение суток нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Веселовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевка, Никольский, Новенькое, Погребки, Свердликово, Южный (Курская область - ИФ), а также Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1 515 боевых бронированных машин, 1 430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину, сказали в министерстве обороны.

Минобороны РФ
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