Транспортные ограничения на трассах Оренбуржья сняты

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Введенные ограничения для движения транспорта на трассах в Оренбургской области сняты в связи с улучшением погодных условий, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.

"На данный момент трассы - и федеральные, и региональные - открыты. Обстановка может измениться, поэтому специалисты 24/7 мониторят ситуацию и состояние дорог", - написал глава региона.

При этом он отметил, что погодные условия в регионе остаются сложными во многих районах. На автодорогах федерального значения работает 98 единиц техники, на дорогах регионального и межмуниципального значения задействовано 229 единиц специальной дорожной техники.

"Несмотря на то, что все службы работают и находятся на дежурстве, идет расчистка дорог, самое безопасное - отложить все поездки, особенно в темное время суток", - написал Паслер.

Региональное управление ГИБДД уточняет, что сняты ранее введенные ограничения на участках дорог Р-239 от города Абдулино до Оренбурга (с 447 по 710 км), а также на трассе М-5 "Урал" от поселка Переволоцкий до поселка Холодные Ключи (с 357 по 405 км).

Ранее в среду в Самарской, Оренбургской областях и Башкирии из-за метели вводили ограничения для движения транспорта на федеральных и региональных трассах.