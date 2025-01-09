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Кабмин продлил порядок трудоустройства сотрудников предприятий, приостановивших работу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство России продлило на 2025 год порядок временного перевода работников на другие предприятия, если их организация приостановила работу.

"В 2025 году граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в четверг.

Решение направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введён средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников, отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника, а также направление от центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.

"Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место" - говорится в сообщении.

Такой порядок трудоустройства сотрудников, временно приостановивших работу предприятий, действует с 2024 года.

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