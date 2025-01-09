В РФ утвердили концепцию госсистемы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью цифровых технологий

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, разработка правовых и технических мер противодействиях таким правонарушениям, создание спецподразделений для расследования подобных преступлений - эти цели изложены в концепции государственной системы противодействия деяниям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Премьер РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил эту концепцию, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, одной из важных частей этой государственной системы должна стать цифровая платформа, которая обеспечит оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центробанком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям.

Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

Еще одно направление, предусмотренное в концепции, - совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с помощью цифровых технологий, говорится в сообщении.

Особое внимание в концепции уделено повышению осведомленности граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий. Для этого предлагается размещать социальную рекламу, к которой будут привлекать известных представителей культуры, науки и информационного сообщества.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти и при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России, сообщается на сайте правительства.