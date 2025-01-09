Россия поднялась на 46 место в рейтинге паспортов Henley Passport Index

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Паспорт Сингапура стал самым сильным в 2025 году, Россия поднялась с 51-го на 46-е место по сравнению с прошлым годом, следует из новых данных Henley Passport Index.

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 195 стран и территорий мира.

Согласно исследованию, второе место заняла Япония, гражданам этой страны без виз доступны 193 направления.

На третьем месте - Финляндия, Франция, Италия, Германия, Южная Корея и Испания (192 страны и территории). Четвертое место разделили Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 191 страну. Замыкают топ-5 Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания (190 стран).

В первую десятку вошли паспорта Австралии, Греции (189 стран); Канады, Мальты, Польши (188 стран); Чехии, Венгрии (187 стран); Эстонии, США (186 стран); Латвии, Литвы, Словении, ОАЭ (185 стран).

Российский паспорт по результатам исследования занял 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 116 стран. По сравнению с прошлым годом страна поднялась в рейтинге на пять пунктов. Это же место заняла Турция.

В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру, по данным Henley Passport Index, оказались Афганистан (106 место, 26 стран и территорий), Сирия (105 место, 27 стран и территорий), Ирак (104 место, 31 страна). Также в список вошли Йемен и Пакистан (33 страны), Сомали (35 стран), Непал (39 стран), Палестина, Ливия, Бангладеш (40 стран), Северная Корея (41 страна), Эритрея (42 страны), Судан (43 страны).