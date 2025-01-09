Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), группировка "Центр" заняла более выгодные позиции и отразила 12 украинских контратак, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар (ДНР) и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и отразила шесть украинских контратак.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка (ДНР)", - заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, группировка отразила 12 контратак ВСУ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное (ДНР)", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки также отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

По данным военного ведомства, потери армии Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 155 военнослужащих, танк, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак". Уничтожены три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и пять гаубиц.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и автомобиль", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", - говорится в сообщении.