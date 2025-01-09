Более 300 человек погибли в РФ в новогодние праздники от пожаров и происшествий на воде

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На прошедших новогодних праздниках на пожарах и в результате происшествий на водных объектах в РФ погибли около 320 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации более 6,7 тыс. пожаров, на которых были спасены более 1 тыс. человек. 294 человека погибли", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что "удалось добиться снижения количества пожаров на 15%, гибели людей на них на 34%".

МЧС также сообщает, что за время новогодних выходных на водных объектах произошло 33 происшествия, на которых погибли 24 человека, из них 18 человек провалились под лед.

При этом, как отмечают в ведомстве, были спасены 47 человек. На контроле остается более 3,3 тыс. возможных мест массового выхода на лед.