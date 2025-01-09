Несколько БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотников над регионом.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что на земле зафиксированы повреждения двух частных домов. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.