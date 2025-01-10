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Минобороны РФ сообщило о создании взводов на мотоциклах в зоне СВО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о задействовании в зоне специальной военной операции на Украине взводов на мотоциклах для доставки материальных средств и личного состава на передовую.

"В зоне специальной военной операции активно применяются мотовзводы, создание которых обусловлено высокой мобильностью и малозаметностью мототехники. Мотовзвод 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии был создан летом 2024 года", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там отмечается, что с помощью мотоциклов подразделениям, ведущим боевые действия на кураховском и других направлениях СВО, доставляют необходимые материальные средства различного назначения - продукты питания, воду, средства связи и боеприпасы.

"Мототехника на передовой позволяет также проводить более безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненных и осуществлять подвоз военнослужащих штурмовых подразделений для выполнения боевых задач", - сообщили в ведомстве.

По словам военных, мотоциклы имеют преимущество перед остальной военной техникой за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью, в отличие от автомобилей. Габариты позволяют быстро маневрировать, чтобы не стать мишенью для артиллерии.

"Мотоциклист при должной подготовке может привезти на передовые позиции большой груз. При этом, высокая скорость и маневренность мотоцикла выгодно отличают его от, к примеру, квадроцикла - высокопроходимого и грузоподъемного, но достаточно медленного и громоздкого в лесистой местности", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ
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