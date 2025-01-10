Смоленская АЭС остановит энергоблок №3 почти на два месяца для планового ремонта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС начала подготовку энергоблока №3 к ремонту, начало которого запланировано на 11 января, сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"9 января на Смоленской АЭС в рамках подготовки к плановому текущему ремонту энергоблока №3 отключен турбогенератор №5. Мощность энергоблока снижена на 50%. Согласно годовому графику ремонтной кампании, энергоблок №3 будет остановлен 11 января 2025 года", - говорится в сообщении.

Отключение турбогенератора выполнено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. На энергоблоке намечено выполнить регламентный объем текущего ремонта с проведением работ по внутриреакторному контролю.

Плановый ремонт продлится 54 дня, уточнили "Интерфаксу" в управлении коммуникаций АЭС.

В настоящий момент на Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2,579 ГВт. Замечаний к работе оборудования нет.

Выработка электроэнергии за 9 дней января составила 606 млн кВт.ч, что на 26 млн кВт.ч выше установленных плановых значений.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн "Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.