Песков отметил, что притязания Литвы на Калининградскую область оправдывают нынешние и будущие меры РФ

Дмитрий Песков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Притязания на Калининградскую область, высказанные президентом Литвы, подтверждают глубокие опасения России и оправдывают все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, в котором он высказал территориальные притязания на Калининградскую область.