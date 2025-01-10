Ангар горит в Подмосковье на площади более 2 тыс. кв. метров

Произошло обрушение кровли

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В подмосковном поселке Первомайский горит ангар на площади более 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России в пятницу.

"В поселке Первомайский загорелся металлический ангар. Пожар на 2100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Позднее ведомство проинформировало о локализации пожара.

"Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля", - добавили в МЧС.