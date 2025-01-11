Более 16 тыс. жителей Махачкалы остались без света из-за аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Технологическое нарушение произошло на ЛЭП рядом с подстанцией "Юго-Восточная" в Махачкале, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Дагестана в пятницу.

"Короткое замыкание на линии электропередачи 6-10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ "Юго-Восточная", привело к повреждению энергооборудования. В результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы, запитанных от этой подстанции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей.

"Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение 16 тысяч абонентов, остающихся без электричества, в течение трех часов", - уточнили в министерстве.