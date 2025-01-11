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В Красноярске арестовали подозреваемых в создании псевдорелигиозной организации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Красноярска избрал меру пресечения трем подозреваемым в создании в регионе псевдорелигиозной организации "АЛЛАТРА", сообщает Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трое подозреваемых арестованы на два месяца. Еще один подозреваемый помещен под домашний арест.

В отношении остальных следователем избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Предполагаемые организаторы ячейки псевдорелигиозной организации были задержаны в Красноярском крае.

По данным следствия, подозреваемые руководили и организовывали деятельность красноярского подразделения псевдорелигиозного движения "АЛЛАТРА", основанного на Украине (организация признана нежелательной на территории Российской Федерации - ИФ).

Они создали в мессенджере закрытый чат, где публиковали информацию о деятельности организации, привлекали новых участников, регулярно организовывали встречи и собрания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством РФ).

Красноярск УФСБ Красноярский край Республика Хакасия
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