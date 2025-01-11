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Более тысячи пассажиров не могут вылететь из Норильска из-за непогоды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько рейсов задержаны в субботу в аэропорту Норильска и Абакана из-за нелетной погоды и позднего прибытия самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как отмечается, по причине неблагоприятных метеоусловий (боковой ветер) в районе международного аэропорта Норильска имени Н.Н. Урванцева, а также позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний NordStar, "Сибирь" и Red Wings из Норильска в Москву, Минеральные Воды, Новосибирск, Абакан, Уфу, Красноярск, Челябинск. Вылета ожидают более 1 тыс. пассажиров, в том числе 72 ребенка.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте отправления и позднего прибытия воздушного судна в международном аэропорту Абакан имени В.Г. Тихонова задерживается выполнение рейса авиакомпании NordStar в Норильск.

Норильской, Абаканской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, сказано в сообщении.

Абакан Норильск
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