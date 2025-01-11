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Военные РФ уничтожили 181 дрон ВСУ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российскими военным за сутки сбит 181 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, российская армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.

Поражены подразделения и техника армии Украины в 146 районах, сообщило ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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