Власти Крыма сообщили о массированной атаке на операторов связи республики

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Операторы связи Крыма подвергаются в субботу массированной DDoS-атаке, сообщила пресс-служба Мининформа республики.

"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за атаки может быть нарушена работа некоторых сервисов. При этом в Мининформе подчеркнули, что специалисты отбивают атаку.

Масштабы DDoS-атаки не уточняются.