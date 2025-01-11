Власти Крыма сообщили о массированной атаке на операторов связи республики
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Операторы связи Крыма подвергаются в субботу массированной DDoS-атаке, сообщила пресс-служба Мининформа республики.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из-за атаки может быть нарушена работа некоторых сервисов. При этом в Мининформе подчеркнули, что специалисты отбивают атаку.
Масштабы DDoS-атаки не уточняются.