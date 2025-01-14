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Пепловый шлейф от камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 40 км

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Шлейф от выброшенного вулканом Шивелуч на Камчатке пепла протянулся на 40 км от, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН во вторник.

"Видео и спутниковые данные, полученные KVERT, показывают, что шлейф поднявшегося пепла простирается примерно на 40 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч пепловый шлейф
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