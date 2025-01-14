ФСБ сообщила о предотвращении теракта против сотрудников ярославского предприятия ОПК

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", - сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи".

В ФСБ напомнили о "задержании агента СБУ, совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании в Армавире Краснодарского края юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. Кутахова П.С., а также завербованных ГУР МОУ четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции".

Задержанным по этим делам инкриминируется причастность к подготовке террористических актов, заявили в ФСБ.

Кроме того, добавили там, в феврале 2024 года российскими спецслужбами была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области "с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ"".

"У трех задержанных за данное преступление граждан Украины изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения", - сказали в ЦОС.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст.205 (террористический акт) УК России.