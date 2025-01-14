Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против сотрудников ярославского предприятия ОПК

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", - сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи".

В ФСБ напомнили о "задержании агента СБУ, совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании в Армавире Краснодарского края юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. Кутахова П.С., а также завербованных ГУР МОУ четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции".

Задержанным по этим делам инкриминируется причастность к подготовке террористических актов, заявили в ФСБ.

Кроме того, добавили там, в феврале 2024 года российскими спецслужбами была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области "с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ"".

"У трех задержанных за данное преступление граждан Украины изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения", - сказали в ЦОС.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст.205 (террористический акт) УК России.

ФСБ Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Два предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения при атаке дронов

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки дрона

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова

ПВО уничтожила 14 беспилотников в Ростовской области

Над Тульской областью сбито 16 дронов

Саратовский Энгельс подвергся атаке БПЛА, повреждено промпредприятие

Что произошло за день: понедельник, 13 января

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе231 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });