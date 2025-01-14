ФАС выявила картель при поставке лекарств на сумму более 1 млрд руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выявила картель при поставке лекарственных препаратов на сумму свыше 1 млрд рублей, в отношении двух компаний возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили в службе.

"Торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС во вторник.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Примафарм" и ООО "Профарм". Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах для нужд государственных учреждений здравоохранения.

В пресс-службе сообщили, что, по имеющимся данным, организации отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы, говорится в сообщении.