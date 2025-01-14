Кремль заявил о намерении РФ и дальше развивать отношения с Арменией

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что готовы продолжать сотрудничество с Арменией по всем направлениям, а возможное соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и США только дестабилизирует обстановку на Южном Кавказе.

"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий, наоборот, США пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов возможные последствия от заключения между США и Арменией соглашения о стратегическом партнерстве.

При этом представитель Кремля отметил: "Это абсолютное суверенное право наших армянских друзей – развивать отношения по всем азимутам. Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, намерены развивать их и дальше".

Более того, подчеркнул Песков, "помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе в ЕАЭС".

"Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы исходим", - добавил представитель Кремля.