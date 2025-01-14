Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Кремле

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут в пятницу в Кремле, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они пройдут в Москве, в Кремле", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, очень важной составляющей предстоящего визита президента Ирана в Москву станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

"Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение", - отметил Песков, добавив, что президенты планируют выступить с заявлением для СМИ.